Зеленский внес в раду закон об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду проект закона о процедуре отстранения главы государства. Об этом рассказал его полномочный представитель в парламенте Руслан Стефанчук.

Стефанчук напомнил, что Зеленский обещал принять закон об импичменте еще до своего избрания, передает «РИА Новости».

Во время предвыборной кампании Зеленский заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом. В его штабе заявили, что первыми законами, которые он примет, придя к власти, будут законы о снятии депутатской и президентской неприкосновенности, отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и законе об импичменте.