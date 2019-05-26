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В раде осудили задержание призывавших к импичменту Зеленского людей

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Фото: TASS/Zuma
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась задержанием двух людей, выступавших с призывами объявить президенту страны Владимиру Зеленскому импичмент. Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 мая.

В записи говорится, что накануне, 25 мая, полиция города Ровно задержала двух молодых людей, вышедших на несанкционированный митинг в поддержку импичмента Зеленского. На них составили административные протоколы за нарушение порядка и организации собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

«Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Киеве», — отметила Геращенко. Она добавила, что уже готовит запрос в Нацполицию.

Ранее 26 мая депутат нижней палаты парламента России от Крымского региона Михаил Шеремет назвал слова Зеленского, что освобождение задержанных в Керченском заливе украинских моряков будет способствовать разблокировке российско-украинских отношений, политическим фарсом.

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