В раде осудили задержание призывавших к импичменту Зеленского людей

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась задержанием двух людей, выступавших с призывами объявить президенту страны Владимиру Зеленскому импичмент. Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 мая.

В записи говорится, что накануне, 25 мая, полиция города Ровно задержала двух молодых людей, вышедших на несанкционированный митинг в поддержку импичмента Зеленского. На них составили административные протоколы за нарушение порядка и организации собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

«Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Киеве», — отметила Геращенко. Она добавила, что уже готовит запрос в Нацполицию.

Ранее 26 мая депутат нижней палаты парламента России от Крымского региона Михаил Шеремет назвал слова Зеленского, что освобождение задержанных в Керченском заливе украинских моряков будет способствовать разблокировке российско-украинских отношений, политическим фарсом.