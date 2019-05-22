Команда Зеленского подготовила законопроект об импичменте

Команда президента Украины Владимира Зеленского подготовила законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил замруководителя администрации главы государства Руслан Рябошапка.

«Законопроекты <…> будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению (в Верховную раду. — Ред.)», — приводит его слова «РИА Новости» в среду, 22 мая.

Рябошапка рассказал и о других законопроектах, которые в скором времени будут готовы к внесению в раду. Речь идет о документах, связанных с реформой судебной системы, правоохранительных органов, а также касающихся экономических вопросов.

Так, уже почти готов закон, предусматривающий наказание за незаконное обогащение. По словам замглавы администрации президента Украины, норма позволит «реагировать на незаконно нажитые состояния», приобретенные еще до вступления в силу данного закона.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил уже бывшего украинского лидера Петра Порошенкo. 20 мая политик вступил в должность главы государства.

Еще во время предвыборной кампании Зеленский заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом, принятие закона об импичменте и снятие депутатской неприкосновенности.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно непросто. Согласно конституции страны, импичмент может объявлен главе государства, если он совершил госизмену или другое преступление. Для этого в Верховной раде создается комиссия по расследованию, на основании заключения которой парламентарии сначала должны большинством голосов принять решение о выдвижении обвинений президенту, а затем об импичменте. Перед последним этапом голосования рада должна получить заключение Конституционного суда и Верховного суда.