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ФК «Зенит» упразднил пост президента клуба

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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов
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Санкт-петербургский ФК «Зенит» упразднил должность президента, а Александр Медведев станет гендиректором клуба с сохранением всех полномочий. Об этом он рассказал ТАСС 29 мая.

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Как пишет RT, решение связано с изменением в структуре управления и является формальностью, обусловленной юридическими вопросами.

«Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть. Не случайно и в Башкортостане, и в Чечне теперь не президенты, а главы республик. Если вернуться в прежние времена, самой высокой должностью в Советском Союзе был директор, и никаких приставок к ней не было», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Александр Медведев стал президентом ФК «Зенит» в феврале 2019 года. По итогам сезона-2018/19 сине-бело-голубые стали чемпионами России. Упразднение «Зенитом» должности президента Медведев назвал сигналом для других клубов, не только футбольных.

«Громкие названия, не сопровождающиеся ни спортивными, ни финансовыми успехами, выглядят довольно смешно. (…) Главное, не гнаться за красивыми названиями должностей, привнесенными извне, а профессионально заниматься своей работой», — подытожил Медведев.

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