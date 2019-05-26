Тренер ФК «Зенит» подарил мяч с последнего матча команды Беглову

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подарил мяч с победного матча против «Енисея», которым завершился сезон для команды, врио губернатора города Александру Беглову.

Чемпионы России в полном составе вышли на сцену на главной городской площади перед началом концерта «Классика на Дворцовой», посвященного дню основания Санкт-Петербурга.

Беглов поздравил всех гостей, а также напомнил о победе «Зенита» и отметил, что кубок останется в Санкт-Петербурге навсегда, так как это пятая победа клуба, пишет ТАСС.

Семак также поздравил жителей с Днем города и поблагодарил за поддержку. Он вручил врио губернатора мяч и выразил надежду, что он принесет ему удачу.

12 мая сине-бело-голубым вручили кубок чемпионов страны по футболу, а также золотые медали за победу в Российской премьер-лиге в сезоне-2018/19. Петербуржцы выиграли чемпионат досрочно после поражения столичного «Локомотива» от тульского «Арсенала». «Зенит» получил кубок на вечное хранение, так как команда стала победителем турнира в пятый раз.