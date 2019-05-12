«Зениту» вручили кубок чемпионов России по футболу

Санкт-Петербургскому клубу «Зенит» вручили кубок чемпионов России по футболу ,а также золотые медали за победу в Российской премьер-лиге в сезоне-2018/19. Церемония награждения состоялась после матча 28-го тура, в котором петербуржцы одержали победу над московским ЦСКА.

В награждении приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, который является главным спонсором «Зенита», передает «РИА Новости».

Дюков отметил вклад тренера команды Сергея Семака в победу клуба, а также пожелал удачи в Лиге чемпионов.

«Зенит» получит кубок чемпионов России по футболу на вечное хранение, команда стала победителем турнира в пятый раз. Петербуржцы выиграли чемпионат досрочно, так как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».

В следующем туре РПЛ грозненский «Ахмат» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Ростов» примет «Зенит». Матчи запланированы на 18 мая.