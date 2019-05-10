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Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни приехал в Санкт-Петербург.

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35-летний футболист примет участие в фан-променаде перед матчем чемпионата России с ЦСКА 12 мая, передает телеканал «78».

«У меня в «Зените» много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами», – сказал Данни.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 годы. Он трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также завоевал Суперкубок УЕФА.

Последним клубом игрока был португальский «Маритиму».

4 мая «Зенит» в четвертый раз в истории стал чемпионом России. Петербуржцы выиграли турнир досрочно, так как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».

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