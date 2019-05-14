Капитан «Зенита» Анюков рассказал, кому посвятил свое чемпионство

Капитан «Зенита» Александр Анюков завоевал с питерцами уже пятый чемпионский титул в своей карьере. Защитник сине-бело-голубых рассказал «Известиям» о своих чувствах сразу после получения золотых медалей.

«Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность», — сообщил Анюков.

Он добавил, что посвящает победу в чемпионате своему отцу, который не дожил до этого дня всего пару месяцев.

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«Не буду же я еще десять лет играть»