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Капитан «Зенита» Анюков рассказал, кому посвятил свое чемпионство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Капитан «Зенита» Александр Анюков завоевал с питерцами уже пятый чемпионский титул в своей карьере. Защитник сине-бело-голубых рассказал «Известиям» о своих чувствах сразу после получения золотых медалей.

«Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность», — сообщил Анюков.

Он добавил, что посвящает победу в чемпионате своему отцу, который не дожил до этого дня всего пару месяцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Не буду же я еще десять лет играть»

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