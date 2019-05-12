«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Матч проходил в Санкт-Петербурге, он начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне и о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево.

У хозяев голы забили Себастьян Дриусси на 38-й и 86-й минутах и Эмилиано Ригони на 62-й минуте. В московской команде отличился Иван Обляков на 30-й минуте.

4 мая «Зенит» в четвертый раз в истории стал чемпионом России, в настоящее время команда набрала 61 очко, ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, в активе клуба 45 очков. Петербуржцы выиграли турнир досрочно, так как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».

В следующем туре грозненский «Ахмат» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Ростов» примет «Зенит». Матчи запланированы на 18 мая.