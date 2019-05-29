Чешская теннисистка Плишкова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу над словачкой Кристиной Кучовой на этапе Открытого чемпионата Франции и вышла в третий раунд турнира «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. В следующий раз на парижском корте Плишкова сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и хорваткой Петрой Мартич, пишет «Спорт-Экспресс» в среду, 29 мая.

В тот же день в третий раунд «Ролан Гаррос» пробились латвийка Анастасия Севастова и испанка Карла Суарес Наварро.

26 мая россиянка Анастасия Потапова обыграла пятую ракетку мира немку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 6:2, что позволило ей выйти во второй раунд турнира.

Чемпионат стартовал в Париже в воскресенье, 26 мая, и завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.