Прямой эфир

Чешская теннисистка Плишкова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

0
Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу над словачкой Кристиной Кучовой на этапе Открытого чемпионата Франции и вышла в третий раунд турнира «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. В следующий раз на парижском корте Плишкова сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и хорваткой Петрой Мартич, пишет «Спорт-Экспресс» в среду, 29 мая.

В тот же день в третий раунд «Ролан Гаррос» пробились латвийка Анастасия Севастова и испанка Карла Суарес Наварро.

26 мая россиянка Анастасия Потапова обыграла пятую ракетку мира немку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 6:2, что позволило ей выйти во второй раунд турнира.

Чемпионат стартовал в Париже в воскресенье, 26 мая, и завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теннисистка Касаткина победила во втором круге турнира WTA в Риме
Теннисистка Мария Шарапова снялась с «Ролан Гаррос»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017