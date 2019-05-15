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Теннисистка Мария Шарапова снялась с «Ролан Гаррос»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира «Ролан Гаррос», который вскоре начнется в Париже. Об этом сообщает Twitter WTA Entry List UPDATES.

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В сообщении указывается, что в число участников турнира попала представительница Люксембурга Мэнди Минелла. Однако официального подтверждения от организаторов турнира на данный момент не поступало.

«Ролан Гаррос – 2019» пройдет с 26 мая по 9 июня. Он является одним из четырех чемпионатов Большого шлема. Кроме турнира в Париже в эту престижнейшую серию входят Уимблдон, открытые первенства США и Австралии.

Ранее из-за травмы плеча Шарапова снялась с турниров в Майами, Риме, Мадриде и Штутгарте.

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