Россиянка Потапова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

18-летняя россиянка Анастасия Потапова обыграла пятую ракетку мира немку Ангелик Кербер в матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Таким образом, российская спортсменка попала во второй раунд «Ролан Гаррос».

Потапова победила Кербер со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась чуть более часа, сообщает «РИА Новости».

В следующем раунде турнира Потапова встретится с Ван Яфань (Китай) либо Маркетой Вондроушовой (Чехия), которым еще предстоит побороться за выход во второй раунд.

Чемпионат стартовал в Париже в воскресенье, 26 мая, и завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.