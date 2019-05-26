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Россиянка Потапова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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18-летняя россиянка Анастасия Потапова обыграла пятую ракетку мира немку Ангелик Кербер в матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Таким образом, российская спортсменка попала во второй раунд «Ролан Гаррос».

Потапова победила Кербер со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась чуть более часа, сообщает «РИА Новости».

В следующем раунде турнира Потапова встретится с Ван Яфань (Китай) либо Маркетой Вондроушовой (Чехия), которым еще предстоит побороться за выход во второй раунд.

Чемпионат стартовал в Париже в воскресенье, 26 мая, и завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.

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