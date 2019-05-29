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СК начал проверку из-за проживания семьи в аварийном жилье в Орловской области

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Следственными органами СКР по Орловской области организована доследственная проверка по сообщениям региональных СМИ о проживании многодетной семьи в аварийном жилье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что в Ливенском районе многодетная семья, в которой воспитываются пятеро детей, вынужденно проживает в аварийном жилье барачного типа, отмечает InfoOrel.ru.

Следственные органы в рамках проверки дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входит переселение граждан из ветхого жилья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СКР также отметили, что ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.

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