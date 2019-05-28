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Власти Воронежа намерены привлечь инвесторов для сноса аварийного жилья

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Депутаты Воронежской гордумы внесли изменения в муниципальную программу «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда». Об этом стало известно в ходе заседания парламента.

Как сообщает ИА «Абирег», изменения позволят дробить крупные участки на более мелкие, что, в свою очередь, даст возможность застройщикам осваивать территории с наименьшими затратами на первоначальном этапе. Предполагается, что такие изменения создадут более привлекательные условия для инвесторов.

Заказчиком программы сноса и реконструкции является управление строительной политики Воронежа. Основными ее целями являются привлечение внебюджетных средств для переселения, а также обеспечение устойчивого развития застроенных городских территорий.

Реализация программы рассчитана на 2017–2030 годы.

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