Власти Воронежа намерены привлечь инвесторов для сноса аварийного жилья

Депутаты Воронежской гордумы внесли изменения в муниципальную программу «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда». Об этом стало известно в ходе заседания парламента.

Как сообщает ИА «Абирег», изменения позволят дробить крупные участки на более мелкие, что, в свою очередь, даст возможность застройщикам осваивать территории с наименьшими затратами на первоначальном этапе. Предполагается, что такие изменения создадут более привлекательные условия для инвесторов.

Заказчиком программы сноса и реконструкции является управление строительной политики Воронежа. Основными ее целями являются привлечение внебюджетных средств для переселения, а также обеспечение устойчивого развития застроенных городских территорий.

Реализация программы рассчитана на 2017–2030 годы.