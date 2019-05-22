Алтайский край потратит 4,5 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

В Алтайском крае до 2025 года планируют потратить на программы переселения из аварийного жилья порядка 4,5 млрд рублей. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в регионе действуют две программы по переселению из аварийных домов. Одна из них — государственная программа, вторая — краевая адресная программа, реализуемая в рамках национального проекта.

По словам Гилева, документы на получение средств направят в Москву до конца июня. Их планируют получить от Фонда содействия реформированию ЖКХ, пишет altapress.ru.

В общей сложности до 2025 года расселят 273 многоквартирных дома, в которых проживают свыше 8 тыс. человек. Министр отметил, что жильцы этих домов смогут получить либо другие жилые помещения, либо им возместят выкупную стоимость жилья. По данным на 1 мая, вторым вариантом уже воспользовались более 230 человек.

Во время предыдущей краевой адресной программы по переселению было расселено 4,4 тыс. квартир в 547 многоквартирных домах, в которых проживали более 11,5 тыс. человек.