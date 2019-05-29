Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного», — написал он в своем Instagram и прикрепил селфи с шаурмой.

По мнению политика, мясо в лаваше помогает не «забронзоветь» и не отрываться от людей. Он отметил, что это полезно для тех, кто «во власти».

На прошлой неделе Зеленский также вспомнил о шаурме, поздравляя жителей Киева с Днем города. В своем обращении глава государства заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

24 мая врач-диетолог Сергей Обложко назвал шаурму полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания — овощи, куриное мясо и некалорийные соусы.