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Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму

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Фото: instagram.com/Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
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Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу.

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«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного», — написал он в своем Instagram и прикрепил селфи с шаурмой.

По мнению политика, мясо в лаваше помогает не «забронзоветь» и не отрываться от людей. Он отметил, что это полезно для тех, кто «во власти».

На прошлой неделе Зеленский также вспомнил о шаурме, поздравляя жителей Киева с Днем города. В своем обращении глава государства заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

24 мая врач-диетолог Сергей Обложко назвал шаурму полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания — овощи, куриное мясо и некалорийные соусы.

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