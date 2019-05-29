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Роскачество назвало лучший «домашний» фарш

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперты Роскачества провели исследования фарша, который можно встретить на полках российских магазинов. Результаты проверки поступили в распоряжение «Известий».

Специалисты отобрали 17 наиболее популярных торговых марок фарша «Домашний» из свинины и говядины. Цена за один килограмм на момент закупки составляла от 200 до 430 рублей.

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Вся продукция прошла испытания по 68 показателям качества и безопасности. Как показали результаты исследования, во всей продукции эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов. Однако в фарше «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» оказались бактерии листерии, которые вызывают пищевое заболевание — листериоз.

Превышение норм антибиотиков зафиксировали в двух торговых марках: «Рестория» и «Ариант». Примечательно, что вторая марка превысила норму в 20 раз.

Также Роскачество исследовало состав фарша и его вкус. В процессе дегустации готовых котлет в фарше «Ашан» и «Черкизово» обнаружилось высокое содержание жировой и соединительной ткани, а в продукции торговых марок «Мираторг» и «Рестория» — грубая соединительная ткань и жилы.

Солоноватый вкус был отмечен у продукции марки «Самсон», кисловатый — у «Мираторга». Лучшим по органолептическим показателям (вкус, аромат, консистенция, внешний вид) был признан «Ариант».

В целом по итогам исследования только фарш марки «Хороший вкус» из Свердловской области может претендовать на российский Знак качества.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать лучший фарш. В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на консистенцию продукта.

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