Зеленский отнес запах шаурмы к перечню отличительных особенностей Киева

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что, по его мнению, делает Киев Киевом. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 мая.

Политик переехал в украинскую столицу в 2003 году. «Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается», — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Киев Киевом для него делает запах цветущих лип и шаурмы у метро, субботняя тишина утреннего Подола и шум проспекта Победы, а также Владимирская горка и местные каштаны.

«В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И, конечно, в сердце этого города рождается свобода», — добавил украинский лидер.

Ранее 26 мая Владимир Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира».