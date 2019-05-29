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В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

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Фото: Global Look Press/Thorsten Gutschalk
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Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми. Об этом 29 мая сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ежегодный доклад ЕК.

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При этом отмечается, что Турция всё еще является страной-кандидатом, а также выступает в качестве ключевого партнера ЕС.

«Диалог и сотрудничество, в том числе на самом высоком уровне, в важнейших областях, представляющих взаимный интерес, продолжаются, в том числе на основе эффективного сотрудничества в области миграции и решительной поддержки беженцев со стороны ЕС», — приводит агентство отрывок из документа.

Переговоры о вступлении Турции в EC начались в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Однако отношения EC и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года.

9 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что усилия Евросоюза по обеспечению своих ценностей обречены на провал без полноценного членства Турции в ЕС. Глава государства подчеркнул, что страна продолжит делать усилия по вступлению в союз, «несмотря на действия тех, кто пытается ее выдворить за пределы европейского сообщества».

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