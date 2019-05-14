Прямой эфир

США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной

0
Фото: TASS/DPA/Jens Kalaene
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу» НАТО. Об этом пишет El Pais со ссылкой на письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Больше так не НАТО: зарубежные солдаты стали реальной угрозой для Прибалтики
Почему главный памятник Латвии окружили камерами и взяли под охрану

В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.

Так, например, США сочли опасным Регламент европейского оборонного фонда, который позволяет привлекать к проектам страны, не состоящие в ЕС, и сохраняющий за Союзом право на интеллектуальную собственность проектов.

Кроме того, США не довольны программой Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), направленной на усиление сотрудничество внутри ЕС.

По мнению Лорд, развитие оборонные мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем и расходу ресурсов.

20 апреля Европарламент одобрил создание общеевропейского оборонного фонда, на который из бюджета выделят €13 млрд. Средства намеревались направить на реализацию совместных проектов по разработке стратегически важного вооружения и техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
Военный эксперт оценил план НАТО на случай войны с Россией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017