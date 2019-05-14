США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной

США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу» НАТО. Об этом пишет El Pais со ссылкой на письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

В послании говорится, что оборонные планы ЕС несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО, а также приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.

Так, например, США сочли опасным Регламент европейского оборонного фонда, который позволяет привлекать к проектам страны, не состоящие в ЕС, и сохраняющий за Союзом право на интеллектуальную собственность проектов.

Кроме того, США не довольны программой Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), направленной на усиление сотрудничество внутри ЕС.

По мнению Лорд, развитие оборонные мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем и расходу ресурсов.

20 апреля Европарламент одобрил создание общеевропейского оборонного фонда, на который из бюджета выделят €13 млрд. Средства намеревались направить на реализацию совместных проектов по разработке стратегически важного вооружения и техники.