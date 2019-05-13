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Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»

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Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Европейский союз (ЕС) должен прекратить оказывать давление на Россию и пересмотреть отношения с НАТО, считает лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Об этом пишет в воскресенье, 12 мая, газета Le Figaro.

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На предстоящих выборах в Европарламент (ЕП) 23–26 мая политик призвал голосовать за депутатов, которые поменяют политику Евросоюза.

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.

По его словам, европейцы не заинтересованы в том, чтобы усиливалась напряженность с РФ. Глава «Непокорившейся Франции» также раскритиковал идею о вступлении в НАТО Грузии и Украины, пояснив, что Европа никак не контролирует Североатлантический альянс.

«Для меня — большая честь, когда меня сравнивают с российским агентом, потому что я хочу мира», — заключил Меланшон.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. США и европейские страны также возложили на Москву ответственность за военный конфликт на востоке Украины и ввели санкции.

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