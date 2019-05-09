Прямой эфир

Бывший президент Польши предложил пересоздать Евросоюз

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Евросоюз легче ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на шведское издание Aftonbladet в четверг, 9 мая.

«Санкции не могут являться нормой в отношениях РФ и Запада»
Посол Италии в России Паскуале Терраччано — о пагубности санкций, миллиардных инвестициях в РФ и визите Владимира Путина в Рим

«ЕС был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти ЕС, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях», — заявил Валенса.

Валенса предложил составить список 10 обязанностей, под которыми каждая страна, снова пожелавшая вступить в ЕС, должна подписаться, а также 10 прав, которые будут им гарантированы.

«Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед», — сказал бывший президент Польши.

Ранее 9 мая глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который прибыл на неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу, рассказал, какими чертами должен обладать его идеальный преемник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юнкер пообещал поддержать Украину в европейской интеграции
Юнкер счел омерзительным сравнение Туска со Сталиным и Гитлером

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017