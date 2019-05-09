Бывший президент Польши предложил пересоздать Евросоюз

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Евросоюз легче ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на шведское издание Aftonbladet в четверг, 9 мая.

«ЕС был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти ЕС, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях», — заявил Валенса.

Валенса предложил составить список 10 обязанностей, под которыми каждая страна, снова пожелавшая вступить в ЕС, должна подписаться, а также 10 прав, которые будут им гарантированы.

«Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед», — сказал бывший президент Польши.

Ранее 9 мая глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который прибыл на неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу, рассказал, какими чертами должен обладать его идеальный преемник.