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Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

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Министерство финансов России не будет нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом в среду, 29 мая, заявил глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

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По мнению министра, нельзя требовать от государства, чтобы оно «заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти».

«Если вы спросите мое мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — цитирует Силуанова ТАСС.

Резкое ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» заметили 19 апреля: белорусская компания «Белнефтехим» заявила, что к ним поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Впоследствии глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти.

Чистая нефть поступила по «Дружбе» на белорусскую границу 2 мая. 11 мая Украина восстановила транзит нефти в Европу. 29 мая Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу.

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