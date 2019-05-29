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Первые поезда пойдут по Крымскому мосту в Москву и Петербург

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Первые поезда поедут по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в среду, 29 мая, сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

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По словам депутата, в Москву поезда будут ходить из Симферополя, а в Петербург — из Севастополя.

«На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года», — цитирует Ионина ТАСС.

По словам депутата, к началу курортного сезона 2020 года откроются 11 железнодорожных маршрутов, которые будут проходить через Крымский мост.

Ранее 29 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал о том, как обеспечивается безопасность Крымского моста. Он отметил, что территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, провокации, которые могут последовать со стороны Украины, не повлияют на безопасность сооружения.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года.

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