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В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.). Об этом 29 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат». Как при этом отмечают эксперты агентства, рост рынка наблюдается в 52 регионах страны.

Так, на первом месте по рыночной динамике находится Республика Тыва (+77,2%). Второе место занимает Ненецкий автономный округ (+39,4%). На третьем месте располагается Камчатка (+32,5%). Рост также отмечен в Красноярском крае (+23,5%), Кемеровской (+18,5%) и Новосибирской (+12,8%) областях.

Спад продаж зафиксирован на Чукотке (–20,8%) и в Дагестане (–20,3%). Кроме того, меньше новых машин стали приобретать жители Москвы (–7%) и Санкт-Петербурга (–3,2%).

23 мая сообщалось, что средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%. Если в мае 2014 года этот показатель был равен 940 тыс. рублей, то в мае 2019-го он превысил 1,5 млн рублей.

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