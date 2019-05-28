Прямой эфир

Новое поколение Volvo S60 появилось в России

0
Фото: Volvo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан S60 нового поколения. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба шведской компании.

Большой швед: внедорожный универсал разобрали на винтики
Что может предложить Volvo V90 Cross Country помимо традиционной безопасности

Автомобиль построен на модульной платформе SPA. Длина Volvo S60 составляет 4761 мм, ширина — 2040 мм, высота — 1431 мм. Колесная база достигает 2872 мм. Новинка получила спортивную подвеску. Также седан оснащается фирменными фарами головного света «Молот Тора» и новыми бамперами.

В базовую версию Volvo S60 входит система City Safety с технологией автоматического торможения, которая способна распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Кроме того, автомобиль предлагается с функцией предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах, а также ассистентом предотвращения выезда на полосу встречного движения.

В России новинку можно приобрести с бензиновыми моторам мощностью 190 и 249 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль представлен в переднеприводных и полноприводных версиях.

У дилеров новый Volvo S60 появится в сентябре 2019 года. Цены на новинку начинаются с отметки 2,35 млн рублей.

15 апреля сообщалось, что в стандартную комплектацию автомобилей Volvo 2020 модельного года, которые продаются на европейском рынке, будут включены система предупреждения об опасности на дороге Hazard Light Alert и функция оповещения о скользких участках дороги Slippery Road Alert.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России выпущены первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса
Ferrari показал тизер нового гибридного суперкара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017