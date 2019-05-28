Новое поколение Volvo S60 появилось в России

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан S60 нового поколения. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба шведской компании.

Автомобиль построен на модульной платформе SPA. Длина Volvo S60 составляет 4761 мм, ширина — 2040 мм, высота — 1431 мм. Колесная база достигает 2872 мм. Новинка получила спортивную подвеску. Также седан оснащается фирменными фарами головного света «Молот Тора» и новыми бамперами.

В базовую версию Volvo S60 входит система City Safety с технологией автоматического торможения, которая способна распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Кроме того, автомобиль предлагается с функцией предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах, а также ассистентом предотвращения выезда на полосу встречного движения.

В России новинку можно приобрести с бензиновыми моторам мощностью 190 и 249 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль представлен в переднеприводных и полноприводных версиях.

У дилеров новый Volvo S60 появится в сентябре 2019 года. Цены на новинку начинаются с отметки 2,35 млн рублей.

15 апреля сообщалось, что в стандартную комплектацию автомобилей Volvo 2020 модельного года, которые продаются на европейском рынке, будут включены система предупреждения об опасности на дороге Hazard Light Alert и функция оповещения о скользких участках дороги Slippery Road Alert.