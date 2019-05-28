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В России выпущены первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский завод компании Mercedes-Benz, который 3 апреля 2019 года был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса. Об этом 28 мая говорится в официальном сообщении пресс-службы немецкой марки.

Отмечается, что выпускаемые в России модели — Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4MATIC — оснащены девятиступенчатой автоматической коробкой передач, бензиновым мотором мощностью 197 л.с. или 194-сильным турбодизелем.

Помимо седана Е-Класса, предприятие будет производить кроссоверы GLC, GLE и GLS. При этом Daimler решил не выпускать в России флагманский седан S-Class и внедорожник Gelandewagen — их по-прежнему будут импортировать из Европы. Также в страну будут ввозиться хетчбэк A-Class и седан C-Class. Проектная мощность завода — 25 тыс. автомобилей в год.

20 мая сообщалось, что Mercedes-Benz разработал экспериментальный беспилотный автомобиль Experimental Safety Vehicle (ESF), демонстрирующий новейшие технологии активной безопасности.

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