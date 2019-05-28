Ferrari показал тизер нового гибридного суперкара
Итальянский производитель Ferrari опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook первое тизерное изображение своего нового суперкара с гибридной силовой установкой.
На изображении можно увидеть фонари прямоугольной формы, большой спойлер и раздвоенные патрубки выхлопной системы.
Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете, но, по некоторым данным, суперкар получит силовую установку, состоящую из 3,9-литрового бензинового двигателя V8 и электромотора. Суммарная мощность автомобиля составит 1 тыс. л.с.
Официальная премьера суперкара состоится 29 мая.
7 февраля сообщалось, что на аукционе Sotheby’s в Париже за €4,3 млн с молотка ушел редкий гоночный Ferrari 1987 года. Гоночный Ferrari синего цвета является одним из 19 автомобилей, сконструированных компанией Michelotto.