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Названа дата начала продаж спорткупе Toyota Supra в России

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Фото: Toyota
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Российские дилеры Toyota с 3 июня начнут прием заказов на спортивное купе Supra нового поколения, говорится в сообщении пресс-службы японской марки, оказавшемся в распоряжении «Известий» 28 мая.

Отмечается, что всего для покупки будут доступны 22 экземпляра новинки, включая три автомобиля лимитированной серии A90 Edition 1.

Внешне купе Toyota Supra пятого поколения можно отличить по длинному приземистому капоту, небольшим передним и задним свесам и характерному сдвоенному изгибу крыши.

Модификация A90 Edition 1 получила 19-дюймовые черные матовые колесные диски и красный кожаный салон. Кроме того, кузов этой серии покрыт серой эмалью Storm Gray с матовым эффектом.

Автомобиль оснащается трехлитровым бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач со спортивными настройками. От 0 до 100 км/ч купе может разогнаться за 4,3 с. Кроме того, все машины оборудованы активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.

Стоимость автомобиля пока не объявлена.

23 апреля стало известно, что Toyota в течение трех ближайших лет собирается выпустить на рынок 12 новых моделей. Одна из главных новинок — компактный полноприводный кроссовер.

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