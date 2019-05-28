Купе-кроссовер Renault Arkana получил еще один цвет кузова

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, который ранее можно было заказать в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, теперь предлагается еще в одном совершенно новом коричневом цвете Tenakuru. Об этом 28 мая говорится в официальном сообщении французского автопроизводителя.

Российские продажи Renault Arkana стартовали 23 мая. Автомобиль построен на модульной платформе нового поколения. Машина получила интеллектуальную систему полного привода с тремя режимами работы: 2WD, 4WD и 4WD Lock. Дорожный просвет составляет 205 мм.

В оснащение новинки входят светодиодные фары, подогрев рулевого колеса, климат-контроль, кожаный салон, мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, функция контроля слепых зон.

Автомобиль предлагается с 1,3-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 150 л.с. и вариатором. Привод — передний и полный.

Купе-кроссовер Renault Arkana можно приобрести по цене от 1 419 990 рублей.

28 марта сообщалось, что Renault представил в России кроссовер Duster в специальной серии Adventure. Стоимость спецверсии составляет 1 032 990 рублей.