BMW выпустит технологичный кроссовер с автопилотом

Новый полностью электрический кроссовер BMW iNEXT получит большой изогнутый сенсорный дисплей, на котором будут отображаться данные приборной панели и информационно-развлекательной системы. Об этом 28 мая говорится в сообщении пресс-службы немецкого бренда.

Экран установят таким образом, чтобы водитель и пассажиры не видели точек его крепления к передней панели. Благодаря этому решению создается иллюзия парящего в воздухе дисплея.

В компании BMW кроссовер iNEXT называют новым технологическим флагманом. Автомобиль получит систему автономного управления, полный привод и постоянное подключение к Сети.

Выпуск модели начнется в 2021 году на заводе в Дингольфинге (Германия).

27 мая сообщалось, что BMW представил новое, уже третье поколение хетчбэка 1-Series. Первые автомобили будут переданы европейским покупателям в сентябре 2019 года.