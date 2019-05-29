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Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о своем недовольстве преемницей

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр из-за высоких результатов партии на выборах в Европарламент.

«Хочу сразу ответить: это ерунда», — цитирует ее «РИА Новости» 28 мая.

Меркель также добавила, что «за долгие годы политической деятельности никогда не занималась предметно ерундой» и не собирается делать это в дальнейшем.

Ранее, 28 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что канцлер Германии недовольна своей преемницей. По их данным, Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр не справится с работой канцлера.

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