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СМИ сообщили о недовольстве Меркель преемницей

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Фото: TASS/AP/Markus Schreiber
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет во вторник, 28 мая, Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По их словам, Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр, которая претендует на пост канцлера страны, не справится с этой работой, так как уже допустила несколько ошибок. Так, она рассердила ХДС попыткой ускорить уход Меркель, а на национальных выборах в мае партия показала худший результат.

Отмечается, что канцлер думает о том, чтобы остаться на посту до окончания срока в 2021 году, в том числе потому что рейтинг одобрения Крамп-Карренбауэр стремительно падает.

16 мая Меркель подтвердила, что собирается уйти из политики после 2021 года. Она не намерена на выборах 2021 года претендовать на пост главы правительства. Также Меркель отказалась бороться за место в бундестаге и выдвигаться на другие политические посты.

В декабре прошлого года канцлер ушла с поста руководителя Христианско-демократического союза. Ангелу Меркель сменила ее сторонница Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Тогда же в Германии прошел опрос, который показал, что каждый третий немец хотел бы, чтобы Меркель оставила должность канцлера досрочно. За ее уход с поста до 2021 года высказались 38% опрошенных. Впрочем, сама Меркель заявила, что готова доработать канцлером до конца своего четвертого срока на этом посту.

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