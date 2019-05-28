Папа римский осудил Трампа за строительство стены на границе с Мексикой

Папа римский Франциск заявил о готовности лично сказать президенту США Дональду Трампу, что строительство стены на границе с Мексикой неправильно.

Он отметил, что мир уже знает пример Берлинской стены, которая разделила людей, и повторять данный опыт – жестоко.

«Разлучение детей с родителями идет вразрез с законом природы, и это христиане. Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны, или кто знает, что», – сказал Франциск в интервью мексиканскому телеканалу Televisa.

На вопрос, готов ли он повторить свои слова перед Трампом, понтифик ответит утвердительно.

«То же самое, потому что я говорю это публично... Те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят», – приводит его слова 28 мая ТАСС.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа. Таким образом он намерен бороться незаконными мигрантами, приезжающими в США. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного.