Прямой эфир

Американец вышел на сцену к Трампу в костюме стены

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторонник президента США Дональда Трампа нарядился в костюм стены и пришел на митинг в его поддержку с табличкой «построй меня». За это американский лидер пригласил мужчину к себе на сцену.

Мексика грозит заморозить правительство США
Мексика грозит заморозить правительство США
Работа госорганов может остановиться в связи с конфликтом в сенате вокруг строительства стены на американо-мексиканской границе

Об этом сообщил телеканал FOX News 20 мая. Трамп пожал своему стороннику руку.

«Теперь мы знаем, за кого он голосует. Спасибо большое. Он сказал: я из Сан-Диего (город в Калифорнии у границы с Мексикой. — Ред.), и нам нужна эта стена», — отметил глава государства, добавив, что в Сан-Диего это сооружение в настоящий момент возводится.

Трамп подчеркнул, что его избиратели «очень сильно хотели стену», и поэтому он ее построил.

«И теперь это прекрасно, люди не въезжают (в США. — Ред.)... Они хотели стену, потому что в противном случае их бы затопило нелегальными мигрантами», — заключил американский президент.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 400 конгрессменов призвали Трампа изменить стратегию по Сирии
Трамп заявил о желании иностранных лидеров видеть Байдена на посту президента США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017