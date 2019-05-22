Американец вышел на сцену к Трампу в костюме стены

Сторонник президента США Дональда Трампа нарядился в костюм стены и пришел на митинг в его поддержку с табличкой «построй меня». За это американский лидер пригласил мужчину к себе на сцену.

Об этом сообщил телеканал FOX News 20 мая. Трамп пожал своему стороннику руку.

«Теперь мы знаем, за кого он голосует. Спасибо большое. Он сказал: я из Сан-Диего (город в Калифорнии у границы с Мексикой. — Ред.), и нам нужна эта стена», — отметил глава государства, добавив, что в Сан-Диего это сооружение в настоящий момент возводится.

Трамп подчеркнул, что его избиратели «очень сильно хотели стену», и поэтому он ее построил.

«И теперь это прекрасно, люди не въезжают (в США. — Ред.)... Они хотели стену, потому что в противном случае их бы затопило нелегальными мигрантами», — заключил американский президент.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.