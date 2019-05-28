Шеф-редактор «Sputnik Литва» прокомментировал попадание в базу «Миротворца»

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем безразлично отнесся к своему появлению в базе сайта «Миротворец». Об этом он 28 мая сообщил агентству «РИА Новости».

Касем отметил, что никогда не был на Украине и не собирается ее посещать.

«Меня это абсолютно не волнует и не задевает, я не испытываю никаких эмоций», — рассказал он.

По словам Касема, ему понятно, почему он попал на сайт «Миротворца». Он связывает это с решением Литвы, куда ему ранее закрыли въезд на пять лет.

«Литва является таким «куратором» европеизации Украины, учителем, ментором. Если Литва приняла такое решение, то ее сателлиты придерживаются такого же курса», — добавил он.

Ранее, 28 мая, Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку, с формулировкой «угроза национальной безопасности».

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Например, в сентябре 2018 года во Франции был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Спустя полгода, в январе 2019-го, Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.

К гонениям на российские СМИ подключились и страны Балтии. Так, в октябре 2018 года главреда русскоязычного портала NewsBalt Андрея Выползова не пустили в Латвию. Летевшего из Калининграда журналиста задержали на границе.

Украинский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Содержит открытую базу личных данных, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без чьего бы то ни было согласия. Включенных в базу авторы сайта называют сепаратистами или «агентами Кремля».