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Галустян попал в базу сайта «Миротворец»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский актер и юморист Михаил Галустян попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». На странице интернет-ресурса сказано, что артист «сознательно нарушил» государственную границу Украины.

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По данным «Миротворца», с мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». Также в 2018 году он вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку президента России Владимира Путина, отмечает «Украина.ру».

Сейчас доступ к «Миротворцу» заблокирован.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В него вносятся личные данные деятелей культуры, политиков, артистов разных стран мира, которые не поддерживают украинские власти либо «провинились» перед Киевом. Среди них — итальянский певец Аль Бано и украинский политолог Вячеслав Ковтун.

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