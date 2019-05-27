Галустян попал в базу сайта «Миротворец»

Российский актер и юморист Михаил Галустян попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». На странице интернет-ресурса сказано, что артист «сознательно нарушил» государственную границу Украины.

По данным «Миротворца», с мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». Также в 2018 году он вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку президента России Владимира Путина, отмечает «Украина.ру».

Сейчас доступ к «Миротворцу» заблокирован.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В него вносятся личные данные деятелей культуры, политиков, артистов разных стран мира, которые не поддерживают украинские власти либо «провинились» перед Киевом. Среди них — итальянский певец Аль Бано и украинский политолог Вячеслав Ковтун.