Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

На странице в Instagram артистка опубликовала фото с отдыха в Турции.

«Вы просто самые нереальные молодожены!!! Наслаждайтесь, малыши», — написала mashaefrosinina.

«Все увидели тату «Потап Настя»?» — отметила vitalivna_a.

Свадьба музыкантов состоялась 23 мая. Артисты не афишировали своих отношений, и лишь в день свадьбы Потапенко опубликовал видеоклип, где признался в любви к Каменских. Она при этом выразила избраннику благодарность за то, что он поддержал решение не выставлять чувства на публику и оберегал пару «от лишних глаз, слов и постов».