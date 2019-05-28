В МИД Испании удивились решению Москвы вызвать испанского посла

В МИД Испании удивились в связи с решением Министерства иностранных дел России вызвать посла страны в Москве. Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в испанском министерстве.

В ведомстве подтвердили факт встречи. «Нас удивила, и негативно, реакция России», — приводит ТАСС сообщение министерства. По мнению испанской стороны, Москва отреагировала чрезмерно, «интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму».

В МИД Испании также выразили удивление, что Россия предала огласке свою реакцию.

Ранее во вторник в МИД России был вызван посол Испании в РФ. Москва выразила испанскому дипломату недоумение и сожаление в связи с высказываниями и.о. министра иностранных дел по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России.

Недружественные слова дипломат допустил в интервью изданию «Периодико» 23 мая, в ходе которого Боррель назвал Россию «старым врагом» Испании.