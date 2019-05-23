В МИДе подтвердили отказ Нуланд в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, потому что она находится в черных списках РФ, составленных в ответ на американские санкционные списки. Об этом сообщили 23 мая в МИД России.

«Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее в четверг газета «Коммерсант» сообщила, что Нуланд, а также нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в России Майклу Макфолу отказали в российской визе.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в евромайдане на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 годов.