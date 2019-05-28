Посол Испании в России вызван в МИД

Посол Испании в Российской Федерации во вторник, 28 мая, вызван в МИД РФ в связи с высказываниями и.о. министра иностранных дел королевства.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. «28 мая посол Испании Ф. Вальдеррама Пареха был вызван в МИД России», — говорится в сообщении. Российская сторона выразила испанскому дипломату недоумение и сожаление в связи с высказываниями и.о. министра иностранных дел по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России.

Недружественные слова дипломат допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая. В МИД РФ указали на противоречие слов испанского чиновника, наносящих ущерб отношениям двух государств и восприятию двусторонних связей как партнерских и дружеских.

В беседе с испанскими журналистами Боррель назвал Россию «старым врагом» Испании. Среди врагов страны дипломат также назвал, в частности, президента США Дональда Трампа и премьера Венгрии Виктора Орбана, отмечает ТАСС.

4 апреля польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае «агрессии» России страны Запада применят ядерное оружие и это будет наиболее разумный вариант. Главным врагом страны он уверенно назвал Россию и отметил, что ни одна европейская страна не сможет выстоять против российской армии.