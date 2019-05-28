Стало известно о первом зарубежном визите Зеленского на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель, поездка станет его первым зарубежным визитом в качестве главы государства. Об этом во вторник, 28 мая, пишет ТАСС.

В ходе визита, который состоится 4 июня, Зеленский проведет встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туком и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Отмечается, что украинский лидер также может встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

27 мая Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс. Глава государства осмотрел позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Как утверждает пресс-служба, позиции ополченцев Донбасса находились на расстоянии 400 м.

Также Зеленский осмотрел условия, в которых содержатся силовики, и расспросил их по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и соцпакетом, укомплектования подразделений. По словам президента, условия содержания военных должны быть «нормальными», в связи с чем он отметил необходимость улучшения обеспечения.