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Россия направила ноту Китаю из-за проверок телефонов при въезде

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Фото: china-tcm.ru
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Генконсульство России в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Китаю с просьбой разъяснить основания проверки содержимого сотовых телефонов при пересечении китайской границы. Об этом сообщил атташе генконсульства Григорий Колышкин во вторник, 28 мая.

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«Мы запросили у них критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нем не было своевременно сообщено», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат добавил, что китайцы ноту получили и в консульстве теперь ждут ответа.

По данным Колышкина, точное число россиян, у которых при пересечении границы в Китая проверили мобильный телефон, назвать трудно. В качестве примера он рассказал случай, когда человек ехал в Китай на работу по бизнес-визе, что запрещено.

«Видимо, китайская сторона каким-то образом знала, что он едет работать, проверила его телефон, нашла переписку о том, что он действительно едет работать и в связи с этим попросила его вернуться обратно», — пояснил сотрудник генконсульства.

Накануне Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило россиян о том, что при въезде в Китай пограничники могут потребовать предоставить переписки в мессенджерах. У туристов на смартфонах могут проверить фото и видео, а также переписки в приложениях WhatsApp, WeChat и Viber.

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