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Россиян предупредили о возможной проверке их мессенджеров при въезде в Китай

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Фото: TASS/Imago
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Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило россиян о том, что при въезде в Китай пограничники могут потребовать предоставить переписки в мессенджерах. Об этом 23 мая сообщили в МИДе.

Отмечается, что такие меры будут приняты для проверки соответствия категорий оформленных виз реальным целям въезда. У туристов на смартфонах могут проверить фото и видео, а также переписки в приложениях WhatsApp, WeChat и Viber.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайских властей, информации, туристу могут отказать во въезде в страну. В таком случае его поместят в специальное помещение, где он будет ждать обратного рейса.

18 апреля 2018 года власти Китая приняли решение об отмене виз для россиян, посещающих южный остров Хайнань. Безвизовый режим распространен в отношении туристов из 59 государств, среди которых Франция, Италия, Греция, Украина, Великобритания. Безвизовая политика будет применяться «в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань».

Россия, по данным властей провинции Хайнань, является крупнейшим источником въездного туризма на остров.

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