Сцена провалилась под сотней детей — участников кастинга в Китае

Сцена обрушилась в театре городского округа Чжанчжоу провинции Фуцзянь в Китае во время танцевального кастинга. Больше сотни детей, а также взрослые, которые находились на ней, провалились вниз, пишет Daily Mail.

В результате инцидента 13-летний ребенок погиб, травмы получили еще 14 человек, среди которых пятеро взрослых. Находившиеся в зале зрители сразу же бросились на помощь, чтобы помочь оказавшимся в ловушке детям. Позже на место происшествия прибыли бригады пожарных.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за большого скопления людей на сцене, уточняет телеканал «Звезда».

По словам одного из организаторов, сцена была слишком старой.