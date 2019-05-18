Мальчика спустили в колодец для спасения упавшей девочки

Прохожие спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в колодец в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы. Инцидент произошел в пятницу, 17 мая.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, медлить со спасением ребенка было нельзя, потому что коллектор был заполнен водой. При этом отмечается, что диаметр люка был около 50 см, и взрослые не смогли туда спуститься.

Помочь согласился 12-летний мальчик, который гулял неподалеку. К его ногам привязали ремень и спустили вниз. Девочка не получила серьезных травм.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.