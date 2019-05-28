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В московских парках отпразднуют День защиты детей

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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День защиты детей отпразднуют в 19 московских парках 1 июня. Об этом 28 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Для посетителей подготовили концерты, лекции, мастер-классы и спортивные мероприятия. В частности, развлекать гостей будут выступлением ходулистов, а желающие смогут нарядиться в карнавальный костюм и станцевать зумбу, пишет REGNUM.

Праздничные мероприятия пройдут в парке Победы на Поклонной горе, «Зарядье», саду «Эрмитаж», парках «Красная Пресня», «Кузьминки», «Фили», «Северное Тушино» и других, пишет агентство городских новостей «Москва».

Так, в «Зарядье» проведут мастер-класс по росписи футболок и концерт Детского театра эстрады. Также для гостей парка артисты Московского областного государственного театра юного зрителя покажут музыкальную сказку, пишет RNS. С подробной программой мероприятий в столичных парках можно ознакомиться на сайте столичной мэрии.

Международный день защиты детей отмечают ежегодно 1 июня более 60 стран мира.

24 мая сообщалось, что летние детские лагеря заработают в восьми парках Москвы. Для детей подготовят творческие мастер-классы, спортивные игры, занятия в школах актерского мастерства и познавательные лекции.

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