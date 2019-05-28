В России появится Mazda 3 нового поколения

На российском рынке появится новое поколение модели Mazda 3. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта, пишет 28 мая «Авторевю».

По данным издания, в России будут предлагаться седаны и хэтчбеки с передним приводом и двумя атмосферными двигателями Skyactiv с непосредственным впрыском.

Базовым станет 1.5-литровый двигатель мощностью 120 л.с. Второй силовой агрегат — 150-сильный мотор объемом 2 л. Версия Mazda 3 с начальным двигателем получит шестиступенчатую механическую коробку передач. Традиционный «автомат» будет сочетаться с обоими моторами.

Отмечается, что ни инновационный двигатель Skyactiv-X, ни полноприводная трансмиссия для российского рынка не предусмотрены.

В стандартную комплектацию Mazda 3 нового поколения войдут семь подушек безопасности, кондиционер, система стабилизации, омыватель фар и аудиосистема. Опционально будет предложен адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, кожаный салон, электропривод водительского сиденья и камеры кругового обзора.

Первые автомобили поступят в салоны российских дилеров Mazda в конце июня 2019 года.

25 марта сообщалось, что Mazda представила на российском рынке обновленный семиместный кроссовер CX-9.