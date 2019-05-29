Дачники в России стали чаще межевать участки

Россияне начали чаще устанавливать границы своих земельных участков, сообщили в федеральной кадастровой палате Росреестра. За I квартал 2019 года участков с границами стало больше на 301,7 тыс., прирост составил 0,9%, говорится в пресс-релизе оказавшемся в распоряжении «Известий».

«Возможно, повышение правовой грамотности и желание ликвидировать последующие риски стало одним из факторов растущего спроса на установление четких границ объектов», — заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Установление границ участков помогает собственнику избежать разногласий с соседями и способствует повышению прозрачности сделок с недвижимостью, говорится в сообщении. При этом согласно закону, у людей нет обязательств межевать свои земли.

Активнее других участки межевали в Астраханской области, где прирост составил 12,6%, в Республике Саха (Якутия) — 6,9% в Крыму — 6,4%, в Республике Тыва — 5,8%, Республике Коми — 5,1% и Севастополе — 3,1%.

По итогам I квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о более чем 60 млн земельных участков. Из них границы установлены на 33,6 млн участков.

Ранее в апреле сотрудники Федеральной кадастровой палаты перечислили правила, соблюдая которые можно безопасно купить дачу. Первое и главное правило — приобретение недвижимости только у собственника.

Во-вторых, ближе к сделке стоит заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений.