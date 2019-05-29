«В российский баскетбол важно вернуть спортивный принцип»

Женская сборная России по баскетболу продолжает подготовку к главному старту последних нескольких лет — Евробаскету-2019, который пройдет с 27 июня по 7 июля. В Сербии будут разыгрываться не только медали континентального первенства, но и шесть лицензий на Олимпийские игры.

В преддверии первых товарищеских встреч нашей национальной команды «Известия» пообщались с генеральным директором клуба «Спарта энд К», призером Олимпийских игр, чемпионкой Европы Анной Архиповой фон Калманович. Она оценила шансы подопечных Олафа Ланге показать достойный результат на континентальном первенстве, рассказала о последствиях закрытия курской «Инвенты», итогах выступления своего клуба в сезоне-2019/20. Титулованная спортсменка поедет на Евробаскет-2019, чтобы увидеть «качественную игру наших девочек»:

— Каждый раз, бывая на крупном турнире в качестве болельщика, я надеюсь на самый высокий результат сборной России. Но добиться его будет сложно. Во-первых, у нас слишком мало игроков, которые решают исход встреч в своих клубах. К сожалению, их единицы. Во-вторых, у нас освобожденный главный тренер (Олаф Ланге работает только в сборной). На мой взгляд, это недопустимо. Тренер в баскетболе всегда должен быть в игровом тонусе, а если он проводит максимум 10–15 матчей в год (включая товарищеские), то утрачивает способность принимать верные решения.

— У Олафа Ланге пока полный кредит доверия со стороны РФБ. А что надо делать, что повысить уровень российских игроков?

— Безусловно, нам нужен реальный лимит на легионеров. Мое мнение — в клубах Премьер-лиги не должно быть больше трех иностранок. По одному игроку в каждую линию. Только в этом случае будут развиваться местные баскетболистки. Но у каждого клуба свои задачи, и, наверное, все-таки лимит не будет ужесточен в обозримом будущем.

Второй момент — мы должны сделать так, чтобы зарплаты российских игроков были прямо пропорциональны их мастерству. Сейчас же российский паспорт и определенный уровень, не всегда самый высокий, сулит игроку большие деньги. А это мешает развитию.

— Вы имеете в виду, что российский игрок переходит в топ-клуб на большую зарплату, но не получает достаточно игрового времени из-за конкуренции с иностранками?

— Именно так. Возьмем как пример Раису Мусину. Ее переход в УГМК — это моя искренняя боль. Она знает мою позицию, пытается найти оправдание. Но я знаю настоящий потенциал этого игрока и как далеко она могла бы пойти. Помню, как наша молодежная сборная выиграла чемпионат мира-2017 в Италии. Для меня это был момент счастья, я плакала. Тогда девочки под руководством Александра Ковалева обыграли в финале американок. И те дети, которым я помогала на пути становления, — Мария Вадеева, Раиса Мусина, Дарья Курильчук — набрали 85% очков в решающей игре. Тогда я поняла, что у них нет потолка. На такое способны только единицы во всем мире. Поэтому сейчас мне больно видеть, как мало играет Рая в Екатеринбурге.

— Если бы вы сохранили в «Спарта энд К» всех своих воспитанников, на какое место мог бы претендовать ваш клуб?

— Ну смотрите, речь идет о Марине Голдыревой, Ксении Левченко, Дарье Намок, Галине Киселевой, Юлии Гладковой, Ксении Тихоненко, Раисе Мусиной, Марии Вадеевой… Это всё игроки уровня сборной. Если бы я сохранила этот состав и добавила трех-четырех молодых россиянок, то мы были бы в медалях. А если бы мы сохранили этот костяк на протяжении нескольких лет, то боролись за победу в Премьер-лиге. Но я понимаю, что у каждого игрока свой путь, и, к сожалению, спортивная жизнь короткая. За этот период можно сделать всё возможное. И я не вправе препятствовать уходу игрока.

Фото: basket-enisey.ru Мария Голдырева

— Но в этом году вы очень молодым составом заняли шестое место в Премьер-лиге. Довольны результатом?

— Если говорить о месте, то всегда хочется большего. Ты видишь в молодых игроках потенциал, но середина турнирной таблицы — это объективный результат, на который мы наработали в этом сезоне. Поэтому я относительно удовлетворена. У нас было великолепное начало: первые 2–2,5 месяца мы показывали феерическую игру, но потом наступила стагнация. Мы искали причины, пытались найти выход из положения и в итоге провели достаточно неплохую концовку, где из десяти игр выиграли восемь. Если бы мы сыграли ровнее в середине сезона, то могли бы подняться выше.

Самое важное — гнуть свою линию. Те игроки, кто проявил себя в ДЮБЛе, а затем в Суперлиге, сейчас начинают выходить на самый высокий уровень. Я рада, что этот процесс в нашем клубе не прекращается и каждый год появляются новые талантливые игроки.

— Состав претерпит серьезные изменения на следующий год?

— У нас будут некоторые изменения, поменяются все иностранные баскетболистки и наши воспитанники, кто почувствовал силы и готов проявить себя в другом месте. Например, Даша Колосовская уже ушла, будут еще изменения, не стану пока называть фамилии. На смену приходят воспитанники 2000–2001 года рождения.

— Таких же принципов придерживается генеральный директор «Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович, которая второй год подряд выигрывает Суперлигу молодой командой, составленной только из россиянок…

— Во-первых, очень уважаю Елену Петровну за всё, что она делает. Знаю, как тяжело у нее всё начиналось в Ростове. Чем больше будет таких руководителей в российском баскетболе, тем быстрее мы станем на ноги и вновь окажемся конкурентоспособными на мировом уровне. Играть своими воспитанниками — это самый сложный путь. Но в Суперлиге идти по нему чуть проще. Если у тебя есть молодой коллектив, но уже с опытом, сильный тренер, медали будут. Если же говорить о Премьер-лиге, «Спарта энд К» идет по этой дороге, понимая, что игрок, который покажет у нас классный баскетбол, точно уйдет в топ-клуб.

— Кроме лимита, какие изменения еще нужны премьер-лиге?

— Первое — финансовая нагрузка, которая ложится на клубы. Например, у нас на взносы уходит 10% от годового бюджета. А если мы берем количество штрафов, выплаченных за каждый мало-мальский просчет, то это катастрофические цифры для нашего клуба. Второе — с каждым годом уменьшается количество команд в Премьер-лиге. Это первый показатель, который говорит: что-то не в порядке. В этом сезоне в турнире участвовало 10 команд. Только вдумайтесь в эту цифру: 10 клубов в высшем дивизионе. Когда ты рассказываешь об этом своим коллегам из Европы, это вызывает у них искреннее удивление. Учитывая наши традиции, размер страны, количество школ, в России не может быть так мало команд в высшем дивизионе…

— А в следующем году их может быть еще меньше…

— Это так. Закрывается курская «Инвента». Великолепный проект, где серьезную работу проделала олимпийская чемпионка Элен Шакирова. Игроки 1997 года рождения добились такого сумасшедшего прогресса. Это пример четко поставленной и сбалансированной работы. И теперь его не будет (часть игроков перейдет в курское «Динамо», часть — в «Динамо-Фарм»). Таким образом, остается девять команд. Из них две из Московской области (Видное, Ногинск) и две — из Москвы (МБА, «Динамо»). А на всю остальную Россию у нас пять команд в высшем дивизионе. Это трагедия.

В Премьер-лиге нет клуба из Санкт-Петербурга. Этот город всегда был столицей нашего женского баскетбола. Из него в сборной играли такие великие чемпионы, как Наташа Засульская, Ирина Рутковская, Ольга Пантелеева, Светлана Абросимова, Илона Корстин, Мария Степанова… И там нет женской команды... Наконец, действующий президент РФБ из Санкт-Петербурга…

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Андрей Кириленко

— Это камень в огород Андрея Кириленко?

— Это мое возмущение. Надо стараться помогать регионам, если есть такая возможность. Великолепные школы женского баскетбола есть в Казани, Самаре и Ростове. Команды из этих городов должны играть в Премьер-лиге. Необходимо увеличивать количество клубов, восстанавливать географию. Не могут пять команд из регионов закрывать всю Россию.

Важно вернуть спортивный принцип. Сейчас его нет. Команды не вылетают из Премьер-лиги, а победители Суперлиги не получают повышение в классе. Мы вроде бы занимаемся спортом, а во главе угла исключительно финансовый принцип.

— На драфте WNBA в этом году не было ни одной россиянки. Вы знаете, почему?

— В этом году на драфт выставлялись игроки 1999 года рождения. Драфт WNBA — это отражение людей, очень сильно выделяющихся из общей массы игроков. В 1999-м таких в России нет. В 1998-м нам посчастливилось сделать всё, чтобы девушки получили максимум баскетбольного образования, и в итоге Мусина и Вадеева были выбраны на драфте. В 1999-м году есть подающие надежды: Камилла Огун, Настя Зоткина, Маргарита Плескевич... Но они не слишком выделяются на общем фоне. Только за счет колоссального труда они смогут пробиться на самый верх.

Фото: russiabasket.ru Камилла Огун

— А на 2000 год есть надежда?

— Мы еще несколько лет будем ждать русских имен на драфте. В ближайшей перспективе россиянок на нем не будет.

— Сейчас много говорят о талантах Анны Зайцевой (1999, Ростов-Дон) и Вероники Павлюченко (2001, «Спарта энд К»)...

— И мне они очень нравятся. Но если сравнивать с уровнем задрафтованных игроков, они еще не готовы.

— Мария Вадеева считает, что большой талант у Анастасии Олаири Косу, девушки 2005 года рождения. Что скажете про нее вы?

— Это очень одаренный физически ребенок, великолепно обученный. С ней с детства работали пара тренеров Хоменчуков. Низкий поклон им за те технические вещи, которые она делает, снимаю перед ними шляпу. Но есть одна проблема. Ее рост 185 см. В современном баскетболе это позиция второго или третьего номера. Чтобы быть игроком высокого уровня на этих позициях, нужно иметь дриблинг, передачу и хороший процент дальних попаданий. Пока она не владеет ни одним из этих элементов. У нее хороший диагональным проход, средний проход и смена направления на проходе. Это всё силовые вещи. Если она вырастет до 190 см, то всё будет хорошо. Если нет, то с каждым днем ей будет всё сложнее и сложнее отходить на периметр и действовать как разносторонний игрок. Обычно процесс переучивания самых способных девочек занимает несколько лет.

Фото: russiabasket.ru Анастасия Олаири Косу

— С конкретными игроками и проблемами клубов всё понятно. Что делать с резервом, ближайшим и не очень?

— Если говорить про сборные, то подход надо тоже менять. Я всегда озвучиваю свои предложения, но их пока не взяли во внимание (Анна Архипова долгое время была председателем тренерского совета РФБ. — «Известия»). Нынешняя последовательность такая: U-16, U-17, U-18, U-19, U-20. Тут всё ясно и понятно. Главное — не навредить и на разрушить. После U-20 у нас идет большой пробел до национальной сборной. Девочки, которые отыграли последний международный старт U-20, с 31 апреля по 3 сентября в простое. 4 из 12 месяцев ничего не делают. Представьте себе: люди, которые будут защищать интересы нашей страны, четыре месяца без игровой практики.

Необходимо создавать вторую сборную, которая бы участвовала в Универсиаде. Турнир этот почему-то отдали ребятам, которые решили поднимать университетский баскетбол. Мы не можем пойти по пути Америки, это невозможно в России. Если мы ориентируемся на США, то давайте не подписывать никакие профессиональные договоры до конца университета. Давайте убьем ДЮБЛ, все чемпионаты России, оставим некие университетские соревнования. Это невозможно! Была идея поехать на Универсиаду игрокам-непрофессионалам. Во что это превратилось? Просят клубы расторгнуть контракты на время, чтобы выйти хотя бы из подгруппы. Это совершенная глупость! Если сделать из университетской команды вторую сборную, можно посмотреть, как девочки и тренеры покажут себя на международном уровне.